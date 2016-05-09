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    Клейменов: «В 90-х президент «Луча» угрожал мне пистолетом и просил пропустить гол»

    Бывший голкипер московского «Динамо» Валерий Клейменов, ныне работающий тренером вратарей в «Рубине», вспомнил историю, которая произошла с ним в 1992-м году в игре против «Луча-Энергии».

    «В 1992 году с «Динамо» приехали во Владивосток. Выигрываем 1:0, а за мной стоит какой-то мужик и орет: «Пропусти, блин». Я оборачиваюсь и шлю его подальше. А он показывает пистолет и орет: «Пристрелю!» В итоге закончили 1:0, мне за матч выставили 8,0 – вытащил игру. И ко мне после матча в раздевалке подходят и говорят: «Ты знаешь, кто это за воротами стоял? Президент «Луча»! Он потом, кстати, зашел, извинился – эмоции в игре, это понятно», – сказал Клейменов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    09.05.2016 18:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 мая 2016, 10:10

      почти как песня Высоцкого про вратаря и фотографа за его воротами ))

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 мая 2016, 00:44

      Дурак тот мужик, ему надо было размахивать пистолетом до счета 1:0 (шутка)

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > арейская 10 мая 2016, 02:04

      Смешная шутка (шутка)

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 10 мая 2016, 00:37

      После таких слов надо уголовное дело заводить, чтобы язык динным не был...

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 9 мая 2016, 22:16

      Мда, лихие времена были

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 9 мая 2016, 21:29

      Человек явно не различает понятия "эмоции" и "долбоебизм".

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 мая 2016, 19:14

      Всадил бы тебе пулю, куда нибудь в ногу, а ты лежал на операционном столе и говорил, извиняющим голосом-"Эмоции в игре, это понятно"
      Или просто выскочил на поле и пистолетом по башке, "эмоции, бывает"
      Как то так.

      -3
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