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    Самедов: «У «Локомотива» уже нет шансов на Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов выразил мнение, что в этом сезоне "железнодорожники» потеряли шансы занять второе место в российской Премьер-лиге.

    – Как считаете, побороться за Лигу чемпионов еще реально?

    – Думаю, у нас уже нет шансов на второе место. Будем исходить и того, что нужно набрать максимальное количество очков в оставшихся турах и подняться как можно выше.

    – Весной «Локомотив» играет довольно натужно. Насколько это неожиданно для вас самих?

    – Конечно, мы хотим, чтобы все шло как по маслу, но получается пока действительно натужно. Почему? Потому что идет важная часть сезона, где-то везет, где-то нет.

    – Многие специалисты считают, что «Локомотиву» не хватает креативности и нестандартных ходов в атаке. Согласны?

    – Может быть.

    – Получается, уход Ниасса стал невосполнимой потерей для «Локомотива"?

    – Ушел, и ушел… Кто есть, теми и играем. Стараемся исходить из того, что имеем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2016 12:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +84

      jeremi.10 10 мая 2016, 21:14

      Конечно, нет, не хрен было два матча принципиальным соперникам проигрывать!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 мая 2016, 16:10

      а они и так не были с такой то игрой

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 10 мая 2016, 13:31

      Товарищи, а поменялись же вроде правила попадания в ЛЕ. Если Зенит занимает 3-4 место в ЧР, то команда, занимающая 5 место попадает в ЛЕ?

      0
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      Рейтинг: +11

      Hastalamuerte 10 мая 2016, 10:09

      в пятерке бы удержаться, а в целом нам и в ле делать нечего, пока трансферная политика не начнет работать на футбол, а не на прибыль, как она работает сейчас :(

      0
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      Рейтинг: +34

      налим 9 мая 2016, 23:59

      понятное дело нет 4 и то хорошо бы в лигу европы попасть бы.

      0
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      Рейтинг: +24

      west29 9 мая 2016, 18:08

      попробуйте ньяса забрать он в эвертоне все равно на скамейке сидит а в локо есть вариант в еврокубках

      1
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      Рейтинг: +76

      Merovingen 9 мая 2016, 17:41

      Тут бы в ЛЕ попасть хотя бы, после ничьи с КС можно было забыть о ЛЧ.

      Ну и в ЛЧ пока делать нечего с такой игрой.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 мая 2016, 16:51

      Просто бегать и мяч поперёк поля катать, мало.

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