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    Глушаков: «Буду рад, если «Локомотив» проиграет «Зениту»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после уверенной победы над «Динамо» дал понять, что в матче 29-тура чемпионата России будет болеть за «Зенит», который проведет встречу с «Локомотивом».

    «Победа «Спартака» может отправить «Динамо» в ФНЛ? А что нам радоваться — у них своя команда, у нас — своя.

    Буду больше радоваться, если «Локомотив» проиграет «Зениту», а мы выиграем. В нашей раздевалке уже думают об игре с «Уралом», никакой эйфории от этого успеха у нас нет», – отметил Глушаков.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.05.2016 12:08
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +33709

      zra78 10 мая 2016, 09:26

      Вам у Урала то не выиграть,а то пусть проиграет ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 9 мая 2016, 23:13

      Раньше относился к Глушакову хорошо! Но 1 июня 2015 я в нём настолько разочаровался, что просто нет слов... Дело в том что каждый год 1 июня Шишкин проводит в своём родном городе турнир для молодых пацанов (9-11 лет). В прошлом году с ним был и Глушаков. Представляете каково это для этих пацанов взять автограф, сфотографироваться, пообщаться со звёздами футбола, пусть и российского масштаба! А Глушаков всем своим видом показывал, что ему это не интересно, то и дело дёргал Шишкина, мол надо уже ехать, баня стынет! А как он уходил (можно даже сказать удирал!) так это просто смешно, оглядываясь... Тьфу! Звёзды блин!...

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 9 мая 2016, 20:31

      Он должен был сказать, что желает успехов бывшему клубу и несчастий текущему, так?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 9 мая 2016, 17:14

      Странно, товарищ прошёл школу ЦСКА, получил имя в Локомотиве. А как попал в спартак... крышаньку снесло?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 мая 2016, 15:30

      Не хочу публично оскорблять Глушакова, просто скажу банальную вещь: папа с мамой не научили его тому, что издеваться над чужим горем - нехорошо! Конечно, возможный проигрыш "Локо" нельзя назвать горем, но это событие из того же порядка. А из заявления Глушакова хотелось бы понять причину того, чем ему навредил его бывший клуб, что он опустился до такого хамства?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > multiscan 9 мая 2016, 15:51

      А в чем ты увидел хамство?Ваш проигрыш дает шанс выйти его команде вперед.Так в чем хамство то? Если не ошибаюсь он уже давно не железнодорожник,и сейчас у человека другие приоритеты.

      7
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 мая 2016, 14:32

      Порвал жЁпы проводницам, красава Кэп!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > Тraumtanzеr 9 мая 2016, 15:42

      Кэп?оО

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 мая 2016, 14:24

      хрюкалку бы свою прикрыл, трофейный ты наш!

      0
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      Рейтинг: +3681

      lordmrv > Diesel133 9 мая 2016, 16:23

      А ты гуди потише, а то на запасном пути окажешься.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 мая 2016, 14:01

      Дырявый глушак-предатель. Не пишите после этого о гнилом глушаке.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      gera123 9 мая 2016, 13:42

      че накинулись то? глушак имеет ввиду что при таком раскладе Спартак обойдет Локо в таблице. а у вас всё какие то мысли о совсем уж плохом

      6
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      Рейтинг: +407

      18JG 9 мая 2016, 13:40

      В следующем туре "Зенит" играет в Саранске как бэ. Или "Мордовия" неожиданно была переименована в "Локомотив"?

      3
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      ...
      Рейтинг: +133

      gera123 > 18JG 9 мая 2016, 13:45

      действительно чудно как то

      2
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