Коноплянка: «Скучал по беременной жене, поэтому согласился на переход в «Севилью»

Нападающий «Севильи» Евгений Коноплянка раскрыл подробности своего перехода в стан испанский команды.

«Ждал в Мадриде, что скажет «Атлетико». Вроде бы хотели, хотели... В итоге я не смог ждать так долго, потому что жена была беременна. Я скучал, переживал. Ей было тяжело. Хотел побыстрее решить вопрос с командой и вернуться домой.

Тут мне сообщает агент, что «Севилья» не против тебя получить. Я долго не думал. Встретился с президентом на следующий день», – сказал Коноплянка в эфире программы «Профутбол».