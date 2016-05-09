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    Глушаков: «Арбитры не зря получают свои деньги»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (3:0) в поединке 27-го тура чемпионата России, высказав свой взгляд на эпизод с отмененным пенальти в ворота красно-белых.

    – Очень тяжелый матч, хоть и счет 3:0. Мы знали, что «Динамо» нечего терять, им нужно было выигрывать, поскольку одна победа поможет им решить задачу и остаться в премьер-лиге. Соперник бился с первой до последней минуты и создавал нам сложности.

    – Что произошло в эпизоде со сначала назначенным, а потом отмененным пенальти?

    – Вы смотрели повтор? Я просто еще не смотрел. Но мне показалось, что нарушение произошло до линии штрафной. Арбитр сначала указал на пенальти, потом, видимо, ему помогли помощники. Правильное решение. Не зря же у нас три судьи, а не один. Раньше и пять бывало, в Лиге Европы. Значит, правильно им деньги платят.

    – При этом он не показал вторую желтую карточку Боккетти. Ещенко предположил, что Карасев просто забыл, кто сфолил.

    – Наверное, он боялся ошибиться и показать неправильную желтую карточку. Так бы я мог подойти и сказать: «Это я сфолил». Да и все. Но тогда поставил бы его в неловкую ситуацию, чего не хотелось.

    – А вы когда-нибудь получали предупреждение за другого человека?

    – Нет. Хотя такие случаи были. Помню, Рому Шишкина как-то удалили в матче с «Зенитом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2016 00:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 мая 2016, 14:48

      после матча с Локомотивом, наверное, то же самое говорил

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 мая 2016, 09:41

      Глушаков: "Значит правильно им (судьям) платит Федун". Они отрабатывают.

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