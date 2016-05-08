Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «На финише сезона мотивация у «Зенита» запредельная»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак подчеркнул, что из-за большого количества травмированных сине-бело-голубые вынуждены делать изменения в тактике. Также специалист отметил, что игроки предельно мотивированы на оставшиеся матчи чемпионата России.

    «Главное, чтобы все были в строю. К сожалению, много травм сейчас. Это заставляет нас менять расположение игроков, тактическую схему. Но ничего не сделаешь, что есть, то есть. На концовку мотивация запредельная. Сейчас нас ждет такой же очередной финал. В следующей игре нам легче не будет», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2016 22:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 9 мая 2016, 20:42

      Почему твои запредельно мотивированные катали мячик в замедленном темпе и в основном по своей половине поля?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 9 мая 2016, 11:12

      Жаль глупо потерянных очков в начале чемпионата, очень жаль...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат > mik1954 9 мая 2016, 20:45

      Значит, по вашему, это начало плохое было, а потом все стало ОК. А мне гораздо больше жаль, что во втором круге были 1:4 от Терека и 0:3 от Ростова. Это когда, согласно Семаку, у игроков уже была запредельная мотивация.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 9 мая 2016, 09:10

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 мая 2016, 07:55

      а что же раньше играли спустя штаны

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат > Garrincha58 9 мая 2016, 20:46

      да и сейчас точно так же играют. Пересмотрите любую игру, кроме финала кубка, или 1-й тайм со Спартаком.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11