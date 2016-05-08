Дель Боске: «Недисциплинированность Косты – не такая уж проблема, он же не совершал преступлений»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске в преддверии Евро-2016 поделился мнением о поведении нападающего «Челси» Диего Косты.

«Он не совершал никаких преступлений. Перед Евро-2016 мы будем смотреть, как играет игрок. Если хорошо, то отсутствие дисциплины – это не такая большая проблема. Это правда, что у него имеются некоторые эпизоды с нарушением дисциплины, но он всегда горел желанием играть за сборную Испании и будет играть хорошо. Он получил то, что хотел, поэтому он в долгу перед нами», – сказал Коста.