Манджукич: «Чтобы стать лучшим, Погба стоит остаться в «Ювентусе» еще на пару сезонов»

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич поделился своими впечатлениями от игры партнера по команде полузащитника Поля Погба.

«Я видел множество великих полузащитников в своей карьере, но никого из них нельзя сравнить с Погба, в плане его возраста, качества игры и потенциала.

Он станет одним из лучших в мире, если не лучшим. Я уже говорил ему об этом: «Тебе следует остаться в Турине еще на пару лет, чтобы сделать необходимый шаг вперед в плане качества игры», – поделился Манджукич.