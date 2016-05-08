Давыдов: «Европа – это здорово, но есть приоритет закрепиться в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов, на правах аренды выступающий за «Младу Болеслав», поделился мнением о своем будущем.

– Какие планы на будущее?

– В первую очередь – раз уж я так долго был травмирован, нужно теперь тренироваться в два раза больше. Это главное. Буду готовиться к сборам и, соответственно, к следующему сезону.

– В составе «Спартака»?

– Да.

– Варианты аренды, если они появятся, будете рассматривать?

– Нет. Европа – это здорово, но сейчас хочется закрепиться в «Спартаке». На сегодняшний день это мой приоритет. Вы знаете, перед отъездом в «Младу» Сергей Юрьевич Родионов мне сказал: «Денис, помни: хорошо там, где нас нет». И как же я прочувствовал это на себе! Многое почерпнул и переосмыслил теперь – и в жизненном плане, и в спортивном. Впрочем, еще раз скажу: ни о чем не жалею. Посмотрел изнутри на футбол в Европе, увидел, как футболисты там готовятся к тренировкам и матчам. Это отличный опыт. И хорошо, что получил я его именно сейчас.