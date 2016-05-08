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    Давыдов: «Аленичев был прав. Я все переосмыслил. Теперь жду с нетерпением сборов, чтобы исправиться»

    Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал о своем переходе в «Млада Болеслав» на правах аренды, по итогам которой он не сыграл за клуб ни одного матча.

    – Помните слова Аленичева перед отъездом в аренду? Он заметил, что не очень доволен вашим отношением к делу.
    – Думаю, Дмитрий Анатольевич был прав. Раз я приехал в Чехию и оказался не готов. Хоть я и набрал постепенно форму. Аленичеву со стороны виднее, тем более, наверное, такое мнение было не только у него, но и у помощников в тренерском штабе. Я все переосмыслил. Теперь жду с нетерпением сборов, чтобы исправиться.

    – Если вдруг ради игровой практики придется вернуться в «Спартак-2», готовы?
    – Конечно. Да, нужно двигаться дальше, стараться, работать и возвращаться в главную команду. Но если скажут играть за «Спартак-2», буду делать это.

    – А как сами оцените свои шансы в основном составе?
    – Все зависит только от меня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2016 07:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2016, 10:18

      Может и правда дошло до человека.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 мая 2016, 09:15

      Хоть до одного дошло,да и тот наверное врёт

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 8 мая 2016, 07:46

      Раз осмыслил, тогда где игра в Чехии?

      0
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