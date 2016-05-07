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    Чалый: «Есть стратегия, а есть ваше мнение»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый ответил на вопросы журналистов после матча 27-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1).

    – Три голевых ошибки у судейской бригады. Как это прокомментируете?

    – Мне сказали, что там были какие-то моменты, но моя работа тренировать футбольную команду. Есть судейские органы, которые следят за этим, принимают решения.

    – Во втором тайме «Краснодар» выглядел ярче. Это установка или соперник прибавил?

    – Мы выигрывали по счету 1:0, поэтому не играли так активно, как в первом тайме. Отдали сопернику инициативу, они достаточно квалифицированные. Я доволен тем, как выполнили установку, игрой, но не доволен результатом.

    – Тем не менее, показалось, что при счете 1:1 «Рубин» играет откровенно на удержание счета.

    – Есть стратегия, а есть ваше мнение. Есть субъективные моменты, которые преследуют нашу команду не первый матч: удаления, голы из офсайда. Играть в таком жестком режиме очень сложно. «Краснодар» заменами усиливает игру, у них на замене равноценные футболисты. У нас в этом плане сложнее. Естественно, сказывается усталость футболистов, и не только эмоциональная.

    – У Набиуллина рецидив?

    – Это свежая травма, полученная в первом тайме. Он молодец, терпел, получил медицинскую помощь и играл столько, сколько смог, — сказал Чалый.

    Источник: ФК «Рубин»

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    07.05.2016 22:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +210

      castromen 8 мая 2016, 06:35

      У Набиуллина проглядывается очень хорошее будущее, если не сломают травмами. Хотя лучше гореть ярко,чем тлеть долго.

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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 8 мая 2016, 01:30

      Футбольная молодежь у нас так себе, и вообще Россия не футбольная страна. Однако я хочу сказать другое. Есть, хоть их и немного, и у нас амбициозные и обученные ребята, такие как Набиулин. Им надо играть почаще в командах мастеров, но не все 90 минут. Молодежь у нас слабовата физически, так как развивается позже сверстников из Южной Европы, Африки и Латинской Америки (которые, кстати, и являются составом двух молодежных голландских клубов, коими восхищается автор статьи). Все корифеи советского периода выходили почти в каждой игре, но сначала ненадолго, потом на тайм, потом на 60 минут, и только в 20-22 на полный матч. Теперь пацан выходит на либо 5 минут по большим праздникам, как в Зените, либо он должен с такими же пацанами тащить команду, как в Динамо. Или еще хуже - играть со свежей травмой как Набиуллин у Чалого. Такое надо запретить в уставе РФПЛ, введя ответственность тренера.

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