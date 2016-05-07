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    После поражения от «Мордовии» болельщики «Кубани» жестко пообщались с командой

    В матче 27-го тура РФПЛ «Кубань» у себя дома со счетом 1:2 потерпела поражение от «Мордовии». После завершения встречи болельщики хозяев жестко пообщались с игроками краснодарской команды, выразив свое недовольство нынешними результатами клуба.

    Отметим, что в этом сезоне «Кубань» занимает в турнирной таблице чемпионата России 15-е место и рискует вылететь в ФНЛ. Последнюю победу команда одержала в марте над «Крыльями Советов» (2:0).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2016 20:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +74

      koka7751 8 мая 2016, 07:48

      А Павлюка в "Кайрат", если возьмут! Вообще ни какой! Не хочу ругаться, а так хотелось бы.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 мая 2016, 22:15

      фнл, фнл-вот их истиный предел...

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 7 мая 2016, 21:34

      какое там объединение????в пердив, а потом зона ЮГ... с майкопом и армавиром мячик пинать

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 7 мая 2016, 21:13

      Зато я смогу и на ФНЛ и на премьер лигу ходить !!!кубань руководство слило!!!

      0
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      Рейтинг: +3681

      lordmrv > Георгий 07 01 93 рус 7 мая 2016, 21:27

      думаю закончится объединением клубов. и не будет клуба Кубань

      -1
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      Рейтинг: +407

      18JG 7 мая 2016, 21:02

      "Кубань" вылетает...

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