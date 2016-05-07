После поражения от «Мордовии» болельщики «Кубани» жестко пообщались с командой

В матче 27-го тура РФПЛ «Кубань» у себя дома со счетом 1:2 потерпела поражение от «Мордовии». После завершения встречи болельщики хозяев жестко пообщались с игроками краснодарской команды, выразив свое недовольство нынешними результатами клуба.

Отметим, что в этом сезоне «Кубань» занимает в турнирной таблице чемпионата России 15-е место и рискует вылететь в ФНЛ. Последнюю победу команда одержала в марте над «Крыльями Советов» (2:0).