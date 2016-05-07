Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «Карпин – тренер хороший, и второе место «Спартак» занимал именно с ним»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высоко оценил работу главного тренера армавирского «Торпедо» Валерия Карпина.

    – Карпин назвал меня «рабочей лошадкой»? Так и есть, потому что добиться всего можно только трудом – по-другому никак. Я многих одаренных игроков встречал. Видел и тех, кто при этом не прикладывал никаких усилий и в итоге либо загубил свою карьеру, либо вообще не заиграл. Так что на одном таланте не выехать.

    – «Торпедо» Карпина вылетело из ФНЛ. У вас нет ощущения, что низшие дивизионы, где нет такого внимания, как в РФПЛ, – это все-таки не для него?

    – А если скажу, что согласен с этим, вы ему команду найдете? На самом деле, я Валерию Георгиевичу действительно желаю работать в Премьер-лиге. Кто бы что ни говорил, а тренер он хороший, и второе место «Спартак» занимал именно с ним.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2016 19:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 7 мая 2016, 22:01

      хороший тренер Торпедо армавир в зону ЮГ не отправит)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > никита голоян 7 мая 2016, 22:10

      Не пукай там,где твоя армянская рожа ничего не понимает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 19:56

      Уважуха.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11