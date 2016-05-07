Мустафин: «Мордовия» до последнего бьется за место под солнцем, нам отступать некуда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин поделился впечатлениями от матча 27-го тура РФПЛ, в котором его подопечные со счетом 2:1 обыграли «Кубань».

«Впечатления остались самые положительные. Важную роль сыграли стандарты, на которые мы делали упор. Один из них и сработал. Во втором тайме вышли играть организованно, ловить «Кубань» на контратаках. В нашей ситуации отступать некуда, боремся за место под солнцем», – сказал Мустафин в эфире телеканала «Наш Футбол».