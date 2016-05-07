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    Онопко: «ЦСКА предстоит четыре финала»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко накануне матча 27-го тура РФПЛ против «Терека» отметил, что заключительные четыре матча первенства станут для армейского клуба своеобразными финалами. Кроме того, специалист подчеркнул, что команда находится в хорошем настроении, и теперь судьба чемпионского титула зависит лишь от нее самой.

    «Было неприятно проиграть в финале, но это уже история. Осталось четыре матча чемпионата – четыре финала. У нас хорошее настроение перед матчем с «Тереком», все зависит от нас в чемпионате.

    Муса не в первый раз сыграет на острие атаки, ведь он универсальный игрок, способный выступить на любой позиции в атаке. Считаю потерю Оланаре очень серьезной. К сожалению, он выбыл на длительный срок. Приходится перестраиваться», – сказал Онопко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 14:54
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