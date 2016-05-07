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  • Самба: «Напрасно Кокорин не уехал на Запад, где мог бы совершенствоваться»

Самба: «Напрасно Кокорин не уехал на Запад, где мог бы совершенствоваться»

7 мая 2016, 07:11
11

Защитник «Динамо» Кристофер Самба рассказал о своем отношении к партнерам по команде, а в частности к форварду Александру Кокорину. Также футболист в целом высказался о чемпионате России.

– У вас, как старожила российского чемпионата, наверняка, сложилось некое мнение об этом турнире.

– В какой-то момент его уровень стал приближаться к ведущим национальным чемпионатам. Но экономический кризис, конечно, сказался. Клубам пришлось перестраиваться. Ряд иностранцев уехали, а лучшие российские игроки теперь сосредотачиваются в «Зените». Вот и из «Динамо» туда ушли Жирков и Кокорин, которого считаю очень сильным форвардом. Напрасно он, к слову, не уехал на Запад, где мог бы совершенствоваться. А раньше в «Зенит» перебрался Шатов, с которым я знаком по «Анжи». Тем не менее, клуб из Петербурга сейчас не лидирует, и неизвестно, пробьется ли в Лигу чемпионов. Зато в нее неожиданно рвется «Ростов» со своим великолепным тренером. Подъем этого клуба, как и чемпионство в Англии «Лестера», – позитивные явления для футбола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Самба Кристофер Кокорин Александр
Комментарии (11)
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Tri
1462596640
На западе надо работать, на собой работать, выкладываться на 100 %, и за меньшие поначалу деньги. Там 5 млн. евро за простое присутствие на поле никому не дадут. Там надо каждый день доказывать, что ты лучший, и в игре, и на тренировке.
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ДСА
1462597603
Кокорин может уже сам 10 раз пожалел, но в России платят больше.
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Kano
1462599659
Адекватное интервью.
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Диктор
1462601607
Да на фиг ему совершенствоваться-нас и здесь неплохо кормят.
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Виталич
1462601883
на Западе работать надо...там другая интенсивность..зачем ему это..
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SERG63
1462602570
Да действительно нас и здесь неплохо кормят!
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grigkh
1462602721
боится
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olebar73
1462609658
Его и здесь неплохо кормят.
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diadushka
1462610267
как будто его звали, а он не поехал...... в лучшем случае его могут позвать в команды, борющиеся за выживание во 2-х лигах своих стран
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serhz
1462630712
На Западе по полю заставят бегать -а тут в тенёчке .на мягкой скамеечке .а денежки какие !!!-- не-е ,не поедет .
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