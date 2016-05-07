Самба: «Напрасно Кокорин не уехал на Запад, где мог бы совершенствоваться»

Защитник «Динамо» Кристофер Самба рассказал о своем отношении к партнерам по команде, а в частности к форварду Александру Кокорину. Также футболист в целом высказался о чемпионате России.

– У вас, как старожила российского чемпионата, наверняка, сложилось некое мнение об этом турнире.

– В какой-то момент его уровень стал приближаться к ведущим национальным чемпионатам. Но экономический кризис, конечно, сказался. Клубам пришлось перестраиваться. Ряд иностранцев уехали, а лучшие российские игроки теперь сосредотачиваются в «Зените». Вот и из «Динамо» туда ушли Жирков и Кокорин, которого считаю очень сильным форвардом. Напрасно он, к слову, не уехал на Запад, где мог бы совершенствоваться. А раньше в «Зенит» перебрался Шатов, с которым я знаком по «Анжи». Тем не менее, клуб из Петербурга сейчас не лидирует, и неизвестно, пробьется ли в Лигу чемпионов. Зато в нее неожиданно рвется «Ростов» со своим великолепным тренером. Подъем этого клуба, как и чемпионство в Англии «Лестера», – позитивные явления для футбола.