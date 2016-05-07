«Спартак» и «Терек» заинтересованы защитником «Леха»

Защитник сборной Финляндии и польского клуба «Лех» Паулус Араюури заинтересовал сразу два представителя РФПЛ. Речь идет о московском «Спартаке» и грозненском «Тереке», сообщает Przegląd Sportowy.

Соглашение 27-летнего футболиста с «Лехом» рассчитано до 31 декабря 2016 года и продлевать контракт игрок не планировал.

Предполагается, что за Араюури поляки попросят 200-300 тысяч евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Польши защитник сыграл в 26-ти матчах и получил четыре желтые карточки.