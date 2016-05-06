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    Бердыев: «Было видно, что на игроков давит эта турнирная таблица»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился впечатлениями после матча 27-го тура РФПЛ против «Локомотива».

    «В целом, после поражения от «Мордовии» психологическое состояние было очень тяжелым – несвойственные нам ошибки привели к поражению. И те стресс и напряжение сказались сейчас. Мы хорошо начали игру, а потом действовали по результату. Мы готовимся от игры к игре, но главное, что после «Мордовии» мы победили. Сейчас улучшатся эмоции», – сказал Бердыев.

    Наставник отметил, что на футболистов давит их турнирное положение.

    «После проигрыша было сложно собрать команду. До игры было видно, что на них давит эта турнирная таблица, они не готовы к такой психологической нагрузке, за исключением двух–трех игроков. Сейчас была одержана очень важная победа не только в плане турнирной таблицы, но и внутренней психологии.

    Стандартные положения – это одно из сильных качеств «Локомотива», но и в целом это очень квалифицированная команда. Нам пришлось тяжело. Так и должно было быть».

    Источник: Р-Спорт

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    06.05.2016 22:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +208

      Kurp 7 мая 2016, 10:28

      Ростову удачи в дальнейшем!

      0
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 6 мая 2016, 23:58

      С победой Сельмаш!!! С победой всех болел и просто любителей футбола! Ах, ну да и не забыл я всех тех, мягко сказать недоброжелателей нашего клуба, вам отдельный привет: О.У.Ж.С!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +126

      Jiver > Дон-Батя 7 мая 2016, 01:08

      Вперёд Сельмаш!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 мая 2016, 22:22

      Ещё немножко потерпите

      4
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