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    ФНЛ. «Зенит-2» разгромил «Спартак-2» благодаря хет-трику Шейдаева и другие результаты

    В матче 35-го тура ФНЛ «Зенит-2» отправил три безответных мяча в ворота «Спартака-2». Все три гола забил Рамиль Шейдаев.

    В других встречах тура «Арсенал» обыграл КАМАЗ, «Тосно» одолел «Балтику», «Торпедо» Ар победило «Тюмень».

    Чемпионат России. ФНЛ. 35-й тур

    Арсенал – КАМАЗ – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Денисов, 45.

    Тосно – Балтика – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кутьин, 11; 1:1 – Сосранов, 16; 2:1 – Ильин, 58; 3:1 – Ильин, 90+2.

    Торпедо Ар – Тюмень – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шакуро, 45; 1:1 – Бугуи, 60; 2:1 – Войдель, 71.

    Зенит-2 – Спартак-2 – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Шейдаев, 26; 2:0 – Шейдаев, 39; 3:0 – Шейдаев, 43.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2016 20:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 мая 2016, 21:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спасают Зенит -2 от вылета.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Диктор 7 мая 2016, 00:06

      Кто? Спартак-2?

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > Диктор 11 мая 2016, 13:55

      По твоему получается, что Спартак-2 спасает Зенит-2. Логика "спартача".

      0
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