ФНЛ. «Зенит-2» разгромил «Спартак-2» благодаря хет-трику Шейдаева и другие результаты

Спасают Зенит -2 от вылета.
В матче 35-го тура ФНЛ «Зенит-2» отправил три безответных мяча в ворота «Спартака-2». Все три гола забил Рамиль Шейдаев.
В других встречах тура «Арсенал» обыграл КАМАЗ, «Тосно» одолел «Балтику», «Торпедо» Ар победило «Тюмень».
Чемпионат России. ФНЛ. 35-й тур
Голы: 1:0 – Денисов, 45.
Голы: 1:0 – Кутьин, 11; 1:1 – Сосранов, 16; 2:1 – Ильин, 58; 3:1 – Ильин, 90+2.
Торпедо Ар – Тюмень – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Шакуро, 45; 1:1 – Бугуи, 60; 2:1 – Войдель, 71.
Зенит-2 – Спартак-2 – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Шейдаев, 26; 2:0 – Шейдаев, 39; 3:0 – Шейдаев, 43.