Веркаутекрен: «За три игры до конца мы достигли того, чего должны были»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 27-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0). Эта победа гарантировала самарцам сохранение места в РФПЛ.

«Мы выиграли дома, давно этого не было. Но мы можем играть лучше. Было сложно играть против этого соперника, у них много игроков в защите. В этом маленьком пространстве нам было сложно найти футбольные решения. Это то, над чем нам надо работать в будущем. В любом случае мы не дали им шансов и выиграли.

За три игры до конца мы достигли того, чего должны были достичь. Хотелось бы поблагодарить и поздравить команду с этим. Однако наш футбольный уровень нужно несколько улучшить. Над этим надо работать»,– сказал Веркаутерен.