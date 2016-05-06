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    Молодежное первенство. «Локомотив» одолел «Ростов», ЦСКА взял верх над «Тереком»

    В матче 27-го тура молодежного первенства чемпионата России «Локомотив» одержал гостевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1.

    В другой встрече ЦСКА уверенно разобрался с «Тереком».

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 27-й тур

    Ростов (мол.) – Локомотив (мол.) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Махатадзе, 19; 1:1 – Ю, 42 (с пенальти); 1:2 – Шаповалов, 89 (в свои ворота).

    ЦСКА (мол.) – Терек (мол.) – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Олейников, 4; 2:0 – Чалов, 28; 3:0 – Пухов, 44 (с пенальти); 3:1 – Кадыров, 56.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2016 14:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 мая 2016, 14:20

      Локо у Ростова в 1 -м круге тоже выиграл у молодёжки,в основа отомстила. Сегодня будет то же самое

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 6 мая 2016, 14:16

      Давай и основа так!

      -1
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