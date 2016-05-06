Кутепов: «Хочу остаться в «Спартаке». Ведем переговоры о продлении контракта»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что ведет переговоры о продлении контракта с московской командой.

– Какова ситуация с продлением вашего контракта? Не мешает ли неопределенность готовиться к матчам и полностью отдаваться во время них?

– Всех карт раскрывать не буду. Скажу так: мы ведем переговоры, они в процессе. Но тренироваться и играть мне это не мешает, вообще не забочусь об этих делах. У меня есть агент, который полностью крутится в этой сфере. Он занимается бумажками, а я не причастен. Когда уже что-то будет готово, он ко мне обратится.

– Но у вас есть желание остаться?

– Безусловно, у меня есть желание играть в «Спартаке».