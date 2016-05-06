Эмери не считает «Севилью» фаворитом матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери подвел итоги победного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Шахтером», а также поделился ожиданиями от предстоящей финальной игры с «Ливерпулем».

«Сегодня был важный, особый для нас матч. Мы были воодушевлены. Время остановилось, и мы наслаждались моментом. Сейчас наш приоритет – ближайшие матчи чемпионата Испании. А все мечты, связанные с Лигой Европы, аккумулировались перед сегодняшним поединком. Понимали, что этот день был знаковым. Считаю, что воодушевление нам помогло больше всего, потому что всем футболистам хотелось снова сыграть в финале Лиги Европы. «Ливерпуль» – очень серьезный соперник. Это команда со своей историей. Думаю, что этот финал будет для нас очень важным.

Для того чтобы нас называли фаворитами, нам необходимо еще много чего сделать. Не думаю, что мы фавориты, было бы несправедливо так заявлять», – сказал Эмери.