Мутко: «Стимулирование «Мордовии» в игре с «Ростовом»? Если играть не умеешь, тебе ничего не поможет»

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящей чемпионской гонки в чемпионате России, подчеркнув при этом, что «Ростов» по-прежнему претендует на победу в турнире.

– Какие у вас ожидания от чемпионской гонки в РФПЛ? «Ростов» после поражения от «Мордовии» выпал из нее?

– Нет, я так абсолютно не думаю. Курбан Бекиевич – очень серьезный тренер, у него к тому же неплохой подбор игроков. Может, мы не замечаем, что в “Ростове” приличные футболисты, но это так. Поставлена игра, чувствуется тренерская рука. Следующий тур многое расставит по местам. Матч ростовчан с «Локо» будет ключевым – либо выпадут из золотой гонки, либо останутся.

– Недоброжелатели предполагают, что «Мордовию» могли простимулировать, чтобы она билась с «Ростовом» с утроенной энергией...

– Это все не соответствует действительности. Лет пять назад мы уже говорили на данную тему. Стимулируй не стимулируй, но если ты играть не умеешь, тебе ничего не поможет. Уровня нет – ты не победишь. Разве в этом дело? Хоть застимулируйся! Мы видели же финал Кубка России – одна команда на конкретно данный момент была сильнее другой, нравится это кому-то или нет. Вот проиграть специально – такой вопрос уместен. А победить на бис ты не сможешь.