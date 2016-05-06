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  • Мутко: «Стимулирование «Мордовии» в игре с «Ростовом»? Если играть не умеешь, тебе ничего не поможет»

Мутко: «Стимулирование «Мордовии» в игре с «Ростовом»? Если играть не умеешь, тебе ничего не поможет»

6 мая 2016, 09:26
4

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящей чемпионской гонки в чемпионате России, подчеркнув при этом, что «Ростов» по-прежнему претендует на победу в турнире.

– Какие у вас ожидания от чемпионской гонки в РФПЛ? «Ростов» после поражения от «Мордовии» выпал из нее?

– Нет, я так абсолютно не думаю. Курбан Бекиевич – очень серьезный тренер, у него к тому же неплохой подбор игроков. Может, мы не замечаем, что в “Ростове” приличные футболисты, но это так. Поставлена игра, чувствуется тренерская рука. Следующий тур многое расставит по местам. Матч ростовчан с «Локо» будет ключевым – либо выпадут из золотой гонки, либо останутся.

– Недоброжелатели предполагают, что «Мордовию» могли простимулировать, чтобы она билась с «Ростовом» с утроенной энергией...

– Это все не соответствует действительности. Лет пять назад мы уже говорили на данную тему. Стимулируй не стимулируй, но если ты играть не умеешь, тебе ничего не поможет. Уровня нет – ты не победишь. Разве в этом дело? Хоть застимулируйся! Мы видели же финал Кубка России – одна команда на конкретно данный момент была сильнее другой, нравится это кому-то или нет. Вот проиграть специально – такой вопрос уместен. А победить на бис ты не сможешь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Мордовия Ростов Мутко Виталий
Комментарии (4)
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KROFF
1462517401
Это точно Мудко говорил? Слишком "трезво" размышляет, на Леонтьевича не похоже.
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neveldomha
1462519616
Получается простимулировали Ростов.
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андрей андреев
1462532946
Точно сказал. Перефразирую -" Если руководить РФС не можешь,тебе ничего не поможет"
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