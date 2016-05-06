Олич: «О Гвардиоле в «Баварии» никто не будет вспоминать»

Бывший нападающий «Баварии» Ивица Олич, ныне выступающий за «Гамбург», поделился мнением о работе Хосепа Гвардиолы в мюнхенском клубе.

«Вылететь три раза подряд в полуфинале Лиги чемпионов – это провал, поскольку от «Баварии» всего ждут нечто большего. Победы в Германии не считаются, ведь мощь мюнхенцев не сравнить с другими командами.

Когда Гвардиола пришел в клуб, «Бавария» выиграла всевозможные трофеи под руководством Юппа Хайнкеса. Поэтому Хосеп изначально не мог стать лучше него, он мог лишь повторить подобный успех. Но ему не удалось этого сделать, в результате чего он будет забыт», – цитирует Олича хорватское издание sportske.net.