Срна: «Игроки «Шахтера» могут с поднятой головой возвращаться на Украину»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна подвел итоги ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Севильей», в котором донецкая команда уступила со счетом 1:3 и вылетела из турнира.

– Провели очень хороший сезон в Европе. К сожалению, не добились того результата, которого хотели – не вышли в финал. Мы дали сегодня максимум. Тяжелый год был, тяжелый сезон, но играли мы хорошо. Претензий ни к кому нет. Спасибо всем болельщикам. Мы старались сделать праздник болельщикам в Украине, на Донбассе. Считаю, каждый из нас может с поднятой головой возвращаться на Украину. К сожалению, в футболе хорошо играть – не гарантия того, что пройдешь дальше.

– Пропустили сразу после перерыва…

– Конечно, мы и в начале игры пропустили. Решил все третий мяч. Не могу сказать, что плохо играли. Сегодня «Севилья» использовала свои моменты, а мы – нет.