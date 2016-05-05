Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Д. Комбаров, Ромуло и Брызгалов вернулись в общую группу

    Защитники «Спартака» Дмитрий Комбаров и Сергей Брызгалов, а также центральный хавбек Ромуло, восстановившиеся от незначительных повреждений, тренировались наравне со всеми во время сегодняшнего дневного занятия.

    Также на тренировке присутствовали игроки второй команды красно-белых – Илья Кутепов и Александр Зуев. Помимо них с «основой» трудился вратарь дублирующего состава Александр Максименко.

    Напомним, что восьмого мая «Спартак» ожидает встреча 27-го тура РФПЛ против «Динамо».

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2016 22:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 6 мая 2016, 10:57

      Ребров трудился со второй .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11