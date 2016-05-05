Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карадениз: «На мое сердце давно надета тюбетейка»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз пояснил, по какой причине он отпраздновал дубль в ворота «Крыльев Советов» (2:0) в ноябре прошлого года, надев на голову тюбетейку. Также игрок признался, что за столько лет. проведенных в казанском клубе, уже успел почувствовать себя татарином.

    «В одном из интервью я уже говорил, что на самом деле не так важно надеть тюбетейку на голову. Гораздо важнее надеть ее на сердце. Мое сердце уже давно в тюбетейке. Конечно, я чувствую себя татарином. Уже пошел девятый год, как я здесь. Турецкие и татарские народы одной веры, похожи по разговору, у людей есть много общего. Чувствую близость и уважение к татарскому народу. Я чувствую себя татарином, и поэтому я надел тюбетейку. Чтобы показать это людям», – сказал Карадениз.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2016 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 мая 2016, 08:28

      Может и Ростову тюбитейку одеть? А то на пасху продули. Иисус нас не любит?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 6 мая 2016, 08:11

      Гек-это наше все!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11