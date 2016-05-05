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    Митрюшкин: «Я – первый Митрюшкин, а не второй Дасаев»

    Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин рассказал о своих перспективах в швейцарской команде и сборной России, а также прокомментировал сравнение с легендарным вратарем Ринатом Дасаевым, которым его удостоил владелец нынешнего клуба.

    «Приехал в «Сьон», чтобы играть и когда-нибудь стать здесь первым номером. Это случилось гораздо раньше, чем ожидал, но для этого я много работал. В моем возрасте уже нужно получать регулярную игровую практику, и это то, что дает мне «Сьон». В другом месте с этим было бы сложнее. «Сьон» – лучший клуб для первого зарубежного опыта. Еще мне очень нравится тихий город и красота окружающих его гор и озер. Что касается моего возможного попадания на Евро-2016, знаю, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отслеживает мои выступления. Возможно, у меня есть маленький шанс на этот большой сюрприз.

    Владелец «Сьона» назвал меня вторым Дасаевым? У каждого вратаря свой стиль, в том числе и у меня. Не хочу быть вторым Дасаевым, а лучше буду первым Митрюшкиным. Какое значение имеет номер 16 на моей футболке? Никакого. Возможно, я поменяю его в следующем сезоне», – цитирует Митрюшкина Le Matin.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2016 19:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6884

      sochi-2013 22 мая 2016, 20:51

      Ай, молодец! Растет молодежь- может к 18-ому году и будет, кого показать.

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