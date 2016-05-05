Феллаини и Хут получили трехматчевую дисквалификацию

Защитник «Лестера» Роберт Хут и хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини были наказаны Футбольной ассоциацией Англии дисквалификацией сроком на три матча за стычку в поединке между командами в рамках 36-го тура АПЛ (1:1).

Напомним, в объективы видеокамер попал эпизод, в котором Хут схватил Феллаини за волосы, на что последовал незамедлительный ответ бельгийца в виде отмашки локтем.

Футболисты выразили согласие с выдвинутыми ранее обвинениями, однако, несмотря на это, Хут заявил, что «стандартные» три матча отлучения от футбола для подобного инцидента – слишком большой срок.