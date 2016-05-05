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    Известный врач России: «Ужаснулся, когда увидел Оланаре на поле после такой травмы»

    Известный спортивный врач России Игорь Завьялов рассказал о характере травмы нападающего ЦСКА Аарона Оланаре, которую он получил в матче финала Кубка России с «Зенитом».

    «После второго повтора сразу понял, что бедро ушло по скользящей относительно фиксированной стопы. По динамике это типичная «ужасная тройка». Разрыв передней крестообразной связки, боковой связки и внутреннего мениска. Когда я вновь увидел Оланаре на поле, то ужаснулся: как он может играть после такой травмы? С другой стороны, в практике есть масса подобных случаев. Я лично сталкивался с баскетболистами, ребятами побольше Оланаре, которые оставались на паркете и даже неплохо действовали с полностью разорванными коленями. Здесь вопрос в мышечном корсете, толерантности к болевым ощущениям. Вполне представляю, что Оланаре, не понимая характер травмы, сам попросил врачей оставить его на поле.

    Мы можем только гадать, что произошло, если бы он ушел с поля сразу. Могло ли это серьезно повлиять на сроки восстановления? Могло повлиять, да, а могло и нет. В США это называется Mondays Quarterback. Все матчи американского футбола играют в воскресенье, а в понедельник каждый житель США знает, что нужно было делать для победы. А врачи ЦСКА принимали решение мгновенно, на основании ощущений самого игрока», – отметил Завьялов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2016 15:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 мая 2016, 18:51

      Не верится , что у Оланаре родной паспорт.
      Годы "молодые" , а кости и суставы стариковские.

      -3
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      Рейтинг: +459

      sour12 5 мая 2016, 18:15

      Эх здоровья желаем Ололо!

      -2
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