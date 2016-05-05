Агент Стринича: «Предложения от «Спартака» нет, но все может измениться»

Футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы защитника «Наполи» Ивана Стринича, подчеркнул, что его клиент не получал предложения о переходе в «Спартак». Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб собирается приобрести хорвата в летнее трансферное окно.

«На данный момент у него еще остается три года контракта с «Наполи». «Спартак» еще не делал официального предложения по переходу Ивана. В ближайшее время ситуация может измениться. Возможно, существует интерес. Но сейчас есть только слухи, предложения в клуб еще не поступало», – сказал агент.

В нынешнем сезоне Стринич провел в составе «Наполи» 13 матчей во всех турнирах. Рыночная стоимость игрока составляет пять миллионов евро.