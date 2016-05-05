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Тимощук: «Сможет ли Аршавин показать то, чего от него ждут?»

5 мая 2016, 11:18
1

Полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук уверен, что его партнер по команде Андрей Аршавин до сих пор мотивирован для игры на высоком уровне.

Может-быть Аршавин что-то кому-то хочет доказать?

Думаю, да. В его жизни были отрезки, которых лучше бы избежать, что-то растеряно, позади непростые ситуации, которые Андрей переживал. Но нет сомнений, что он – игрок топ-уровня, и вопрос только в том, сможет ли он показать то, чего от него ждут. И даже не так – не «сможет ли», а «когда сможет». Он целый месяц работал с командой, не подписывая контракта. О чем это говорит? Как раз о том, что у человека есть цель, есть стремление быть именно тем Аршавиным, игрой которого все не так давно восхищались.

Выходя на поле, чувствуете, что Аршавин понимает футбол глубже и тоньше, чем большинство других ваших партнеров?

Давайте не будем переходить на личности. То, что понимает глубоко и тонко, – факт. Карьера сама за себя говорит. Но здесь, в казахстанской премьер-лиге, не все так просто, как многим кажется. Тут все царапаются, бьются за свой клуб, за партнеров, за себя, за карьеру. В современном футболе вообще нет слабых соперников, это я вам точно говорю. Нет их! Как и проходных матчей. Лет десять назад в этом смысле было несравнимо легче.

Источник: Спортфакт
Казахстан. Премьер-Лига Весь мир Кайрат Аршавин Андрей Тимощук Анатолий
Комментарии (1)
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koli4ka
1462452954
царапаются и бьются за клуб только в кайрате, в остальных клубах- только пиво пьют да чипсы жрут
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