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    Орлов: «Зенит» думает только о золоте»

    Известный телевизионный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов уверен, что команда из Санкт-Петербурга в оставшихся четырех матчах российской Премьер-лиги будет играть только на победу, думая о золотых медалях чемпионата.

    «В матче с «Кубанью» «Зенит» впервые сыграл по схеме 4-4-2. Два выдвинутых форварда действовали в основном по центральной оси, оставив фланги для крайних защитников. Особенно хорошо этим воспользовался Игорь Смольников, не раз будораживший оборонительные порядки гостей и сделавший голевой пас.

    Для многих было очень неожиданно, что после такой убедительной победы Андре Виллаш-Боаш решился значительно перекроить состав перед финалом Кубка России. Но смелый ход тренера оправдал себя. Зенитовцы, несмотря на перестановки, продолжали играть в тот же футбол и в финале Кубка. Шатов и в матче с ЦСКА, можно сказать, заменил на поле Данни. Это очень важно перед последними четырьмя решающими турами.

    Я вместе с командой летел в самолете из Казани после завоевания кубка России. Настроение у игроков, как и у тренеров, было замечательным. А разговоры шли не о завоеванном почетном трофее, а только о предстоящих четырех «финалах» чемпионата России. Именно так футболисты «Зенита» называют оставшиеся матчи. А все думы, конечно же, о золоте…» – считает Орлов.

    В рамках 27-го тура Премьер-лиги «Зенит» на выезде сыграет с «Анжи» в субботу, 7 мая, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    05.05.2016 11:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 5 мая 2016, 16:39

      Мечтать невозбранно и не вредно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Vasilij91 5 мая 2016, 16:07

      Надо было хотябы ничью в Ростове брать, а теперь в ЛЧ попадите сначала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 мая 2016, 15:59

      маразмик орлик, да не надо ничё думать, за них уже всё давно решили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 5 мая 2016, 15:22

      ха-ха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 мая 2016, 13:47

      "Все думы о золоте"
      Блин,им чё бумажных денег уже не хватает?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 5 мая 2016, 12:40

      Хотелось бы, но шансов не много. Всё равно надо стремиться.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 11:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думаю что Кубка -Зениту за глаза.Вот уверен что клячи с помощью Гинера выиграют этот чемпионат.

      -6
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      Рейтинг: +387

      petlyra 5 мая 2016, 11:33

      четыре «финала» чемпионата России сейчас у всей первой пятерки. И Зенит должен надеяться на осечки соперников.

      1
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      Рейтинг: +345

      Наварх 5 мая 2016, 11:17

      "Зенит" - Орлов думает только о пенсии и в самолёте всех доставал.

      Почему за него так держатся, он как Брежнев, уже и говорить не может, и не понимает где он, но что то говорит по подсказкам.

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