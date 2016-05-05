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    Заболотный получил шмеля от болельщиков «Урала»

    Лучшим игроком «Урала» в апреле признан вратарь Николай Заболотный. Голосование болельщиков завершилось накануне на форуме официального сайта клуба. По итогам голосования голкипер набрал 116 баллов. Всего на 10 очков Заболотный опередил защитника Александра Данцева. Третье место в голосовании с 62 баллами в активе занял полузащитник Дмитрий Коробов.

    В апреле Заболотный принял участие во всех матчах «Урала». По итогам каждого из них голкипер признавался болельщиками одним из лучших в составе команды, а после матча с ЦСКА занял в голосовании первое место.

    Источник: ФК «Урал»

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    05.05.2016 10:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 8 мая 2016, 10:19

      Заслуженно,такое вытаскивал просто невероятное,может и в сборную дорогу пробьет,если и дальше будет так хорошо играть

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