Тер Штеген: «Я хочу остаться в «Барселоне»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген заявил, что не собирается уходить из «Барселоны». Ранее появлялась информация о том, что голкипер недоволен количеством игровой практики и может покинуть каталонцев летом.

«Я очень счастлив здесь, хочу остаться и продолжать вести тот образ жизни, который веду сейчас. Барселона – прекрасный город для жизни.

Никогда нельзя расслабляться и всегда нужно отдавать все силы. И я, и Клаудио Браво и Жорди Масип хотим играть и ради этого работаем из недели в неделю», – сказал Тер Штеген.