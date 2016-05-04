Кобелев: «Губочан и Погребняк в ближайших играх участия не примут»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о состоянии защитника Томаша Губочана и нападающего Павла Погребняка. Ранее появлялась информация о том, то эти футболисты больше не сыграют в этом сезоне.

«Я не могу сказать однозначно, что Губочан и Погребняк выбыли до конца сезона, но в ближайших играх они участия не примут из-за травм. На данный момент никаких прогнозов нет», – сказал Кобелев.