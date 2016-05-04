Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кобелев: «Губочан и Погребняк в ближайших играх участия не примут»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о состоянии защитника Томаша Губочана и нападающего Павла Погребняка. Ранее появлялась информация о том, то эти футболисты больше не сыграют в этом сезоне.

    «Я не могу сказать однозначно, что Губочан и Погребняк выбыли до конца сезона, но в ближайших играх они участия не примут из-за травм. На данный момент никаких прогнозов нет», – сказал Кобелев.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2016 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 5 мая 2016, 01:59

      Да, Губочан потеря, и не малая, чего не скажешь про Павла, так и не дождались мы от него хороших результатов игры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 4 мая 2016, 20:47

      Про Губочана жалко конечно, Но неучастие Погребняка в ближайших играх это даже хорошо

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11