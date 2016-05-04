ЦСКА примет решение о контракте Оланаре после операции

Решение о выкупе контракта нападающего Аарона Оланаре будет принято ЦСКА после того, как травмированному футболисту будет сделана операция. Об этом рассказал глава селекционного отдела армейцев Олег Яровинский.
– Для Оланаре сезон закончен. Какое решение будете принято по нему летом? Будете ли выкупать его контракт?
– Вся информация по Оланаре будет после того, как он полностью пройдет медицинское обследование и после операции.
– Значит, решение клуба будет зависеть от сроков восстановления?
– Нет. Дело не в этом. Просто у нас есть определенная процедура в клубе, которой мы придерживаемся.
Напомним, Оланаре арендован ЦСКА у китайского клуба «Гуанчжоу Фули».
Источник: «Спорт-Экспресс»