Эмери: «Коноплянка еще не полностью адаптировался к системе командного футбола «Севильи»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери поделился своими впечатлениями от совместной работы с полузащитником Евгением Коноплянкой, который присоединился к андалусийцам минувшим летом.

«Нужно терпение, ему необходимо понять нашу игру. Это отличный футболист. Мы просто должны способствовать его стабильности на поле. Он должен играть. Если бы у него было больше стабильности, мы бы увидели футболиста еще лучшего, чем сейчас! Он привык быть фигурой в другом клубе, в сборной. У него очень много положительных качеств. Но в любом случае мы не зависим от одного игрока. У нас много замечательных футболистов, и Коноплянка в их числе. Мы, конечно, должны знать, что он привык действовать больше индивидуально. Соперники к этому привыкли. Но здесь он должен больше принимать участие в коллективных действиях. Уровень команды зависит не от одного исполнителя, а от всех. Он еще немного не адаптировался к нашей системе командного футбола. Матч за матчем он должен привыкать к нашей схеме игры, к нашему мышлению, видению и к коллективным действиям. Очень доволен его выступлением во Львове. Он продемонстрировал полную самоотдачу. Допускаю, что он может дать больше, это мы увидим со временем», – сказал Эмери.