Непомнящий: «Когда Широков приведет себя в порядок – будет играть»

Авторитетный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своими мыслями о конкуренции полузащитников Романа Широкова и Александра Головина за место в основном составе московского ЦСКА и сборной России.

«Пока Роман явно не в оптимальных кондициях. Но для меня он остается игроком высокого уровня. В России очень мало футболистов, которые думают на два хода вперед. Их надо беречь. Когда Широков приведет себя в порядок – будет играть.

Потенциал Головина очевиден. У парня есть все качества, чтоб вырасти в большого мастера. Но молодежи свойственна нестабильность. В одной игре блеснут, в другой – ничего не показывают. Дело исключительно в психологии. Вот и Головин в финале Кубка ушел в тень. Придавила ответственность. С ним необходимо работать – не только на поле, но и за его пределами. Поддерживать, вдохновлять, создавать кураж… Тогда в каждом матче будет демонстрировать все, что умеет», – отметил Непомнящий.