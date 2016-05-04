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  • Непомнящий: «Когда Широков приведет себя в порядок – будет играть»

Непомнящий: «Когда Широков приведет себя в порядок – будет играть»

4 мая 2016, 17:46
7

Авторитетный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своими мыслями о конкуренции полузащитников Романа Широкова и Александра Головина за место в основном составе московского ЦСКА и сборной России.

«Пока Роман явно не в оптимальных кондициях. Но для меня он остается игроком высокого уровня. В России очень мало футболистов, которые думают на два хода вперед. Их надо беречь. Когда Широков приведет себя в порядок – будет играть.

Потенциал Головина очевиден. У парня есть все качества, чтоб вырасти в большого мастера. Но молодежи свойственна нестабильность. В одной игре блеснут, в другой – ничего не показывают. Дело исключительно в психологии. Вот и Головин в финале Кубка ушел в тень. Придавила ответственность. С ним необходимо работать – не только на поле, но и за его пределами. Поддерживать, вдохновлять, создавать кураж… Тогда в каждом матче будет демонстрировать все, что умеет», – отметил Непомнящий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Широков Роман Головин Александр Непомнящий Валерий
Комментарии (7)
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андрей андреев
1462373418
"Когда Широков приведет себя в порядок – будет играть." Типа погладит форму,причешется))))
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grand-igor
1462374581
спартак был прав выгнав его из команды Широков уже не тот ! в казахстан к аршавину пора
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fakel-vrn
1462377080
я даже сомневаюсь что слуцкий возьмет широкова в сборную...если и возьмет...то в запасе будет...
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koli4ka
1462380614
Когда приведет себя в порядок...и кто-то ещё в это верит???
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Диктор
1462385077
Пора уже освобождать дорогу молодым.
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