Товарищеские матчи сборной России против Чехии и Сербии прокомментирует Гусев

Телекомментатор Виктор Гусев сообщил, что он будет комментировать товарищеские матчи сборной России в преддверии Евро-2016 против Чехии (1 июня) и Сербии (5 июня), которые покажет Первый канал.

«Уже известно, что матчи сборной России будут транслировать Первый канал и ВГТРК, поделив их пополам. Пока не знаю, на каких матчах на самом чемпионате Европы я буду работать. Сейчас уже точно известно, что товарищеские матчи сборной России с командами Чехии и Сербии буду комментировать я», – проинформировал Гусев.