Дзадза может перебраться в «Лестер»

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза может продолжить свою карьеру в «Лестер Сити». Чемпион Англии этого сезона очень заинтересован в приобретении игрока.

Как сообщает источник, спортивный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта в ближайшее время должен будет встретиться с агентом футболиста для обсуждения будущего 24-летнего форварда.

В текущем сезоне Дзадза в 22 матчах за туринский клуб забил восемь мячей и отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость итальянского нападающего в 11 миллионов евро.