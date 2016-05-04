Клубный трамвай «Крыльев Советов» запущен в Самаре к 74-летию клуба

К 74-летию футбольного клуба «Крылья Советов» в Самаре запущен трамвай, посвященный команде. На нем изображены фото болельщиков самарского клуба и афиша майских матчей, которые «Крылья» проведут на домашнем стадионе «Металлург».

«С сегодняшнего дня трамвай курсирует по маршруту №22. В дни матча в салоне клубного трамвая будут проходить промо-акции. Утром 6 мая на этом маршруте приглашать болельщиков на футбол и раздавать специальные флаеры один из игроков «Крыльев» и Крыс Лютик. Обладатели этих флаеров будут участвовать в розыгрыше-лотерее на «Металлурге» и получат возможность выиграть призы от клуба», – говорится в сообщении на официальном сайте «Крыльев Советов».

После 26 туров самарцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 30 очков.