Эриксен: «Люди изменили свое мнение о нашем клубе»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен уверен, что его команда своими результатами изменила отношение к себе со стороны болельщиков и футбольной общественности.

Напомним, что после 36-ти туров «шпоры» занимают в турнирной таблице АПЛ второе место и опережают «Арсенал» на три очка.

«Люди изменили свое мнение о нашем клубе. Как правило, они хотели увидеть зрелищную, но непоследовательную команду. Мы проводим захватывающие матчи и показываем красивый футбол. Своей игрой мы заставили людей в нас поверить», — сказал датчанин.