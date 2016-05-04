Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сотрудник «Лестера»: «Однажды Варди пришел пьяным на тренировку»

Сотрудник «Лестера»: «Однажды Варди пришел пьяным на тренировку»

4 мая 2016, 06:46
12

Заместитель председателя правления «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха рассказал о том, с какими жизненными проблемами сталкивался форвард «лис» Джейми Варди.

«Однажды мне сказали, что Варди прибыл на тренировку пьяным. Я решил лично поговорить с ним об этом. Я не мог поверить, неужели он хочет именно так завершить свою карьеру.

Тогда он сказал мне, что не знает, как теперь жить, раньше ему никогда не платили столько, сколько у нас. После этого разговора он бросил пить и начал усердно работать на тренировках. Варди приспособился и стал новым человеком», – сказал Шриваддханапрабха в интервью Daily Magazine.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Варди Джейми
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
talgatnurzhanov2006
1462334622
ели прочитал фамилию
Ответить
семенчик
1462339753
Тоже мне трагедия! Наши иногда на матч выходят бухие,А тут тренировка!
Ответить
Kulimen
1462340063
У нас пьяные за рулем катаются и ничего. Шривадданапрабха на них нет)
Ответить
Black Giz
1462342290
Да в Англии таких ситуевин как ...овна за баней)))
Ответить
maior-60
1462348073
Кто в жизни не ошибался? Главное - выводы правильные сделал.
Ответить
fakel-vrn
1462350797
Заместитель председателя правления «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха хорошо что с такой фамилией человек не футболист))..не помню кто комментировал игру ..то ли локомотива..то ли сборной нашей... меняют игрока Динияра Билялетдинова и комментатор в шутку произносит...ну наконец то заменили..а то невыговоришь его фамилию..
Ответить
MU-fanatic
1462369723
не зря про него фильм снимают)
Ответить
Вомбат
1462383361
Вообще-то этот сотрудник - сын хозяина Лестера. Ну а Варди, еще будучи любителем и выступая за полупрофессиональную команду 5-го дивизиона, имел условный срок и находился под круглосуточным наблюдением за нанесение телесных повреждений средней тяжести в пьяной драке. Он даже играть был вынужден в ножном браслете с маячком.
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
1
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
2
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
5
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
5
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
20
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
3
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
8
Все новости
Все новости
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
17:46
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
4
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
Вчера, 20:50
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
Вчера, 20:19
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+