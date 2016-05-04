Сотрудник «Лестера»: «Однажды Варди пришел пьяным на тренировку»

Заместитель председателя правления «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха рассказал о том, с какими жизненными проблемами сталкивался форвард «лис» Джейми Варди.

«Однажды мне сказали, что Варди прибыл на тренировку пьяным. Я решил лично поговорить с ним об этом. Я не мог поверить, неужели он хочет именно так завершить свою карьеру.

Тогда он сказал мне, что не знает, как теперь жить, раньше ему никогда не платили столько, сколько у нас. После этого разговора он бросил пить и начал усердно работать на тренировках. Варди приспособился и стал новым человеком», – сказал Шриваддханапрабха в интервью Daily Magazine.