Раньери превзошел рекорд Моуринью

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери после досрочного завоевания «лисами» титула чемпиона Англии установил новый рекорд по самому быстрому чемпионству АПЛ с момента прихода в команду до завоевания ей трофея. Отметим, что итальянский специалист возглавил «Лестер» 13 июля 2015 года и спустя 294 дня стал победителем английского первенства.

Прошлое достижение принадлежит бывшему главному тренеру «Челси» Жозе Моуринью, которому в 2005 году для завоевания чемпионства потребовалось 332 дня.