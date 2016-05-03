Карпин: «Футболисты в России деньги получают, а не зарабатывают. Это самая большая проблема»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин назвал главную проблему российского футбола.

«Игроком быть легко. Это отдых вообще. Я имею в виду отдых – в плане организации жизни, за тебя все организовано.

Я не против больших денег. Я только за то, чтобы футболисты получали огромные деньги. Виноват: не получали, а зарабатывали. А они сейчас получают – вот и все. Это самая большая проблема российского футбола», – сказал Карпин.