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    Карпин: «Футболисты в России деньги получают, а не зарабатывают. Это самая большая проблема»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин назвал главную проблему российского футбола.

    «Игроком быть легко. Это отдых вообще. Я имею в виду отдых – в плане организации жизни, за тебя все организовано.

    Я не против больших денег. Я только за то, чтобы футболисты получали огромные деньги. Виноват: не получали, а зарабатывали. А они сейчас получают – вот и все. Это самая большая проблема российского футбола», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2016 13:36
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +47

      kiril1986 12 мая 2016, 00:29

      Валера тренерам стал мудрости что ли набрался)))))а сам лучше)))

      -1
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      Рейтинг: +256

      477 4 мая 2016, 21:07

      карпин это недоразумение футбола , зачем о нём вообще что-то писать,ничего не добился а рассуждает как великий тренер

      1
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > 477 10 мая 2016, 20:49

      Два серебра и бронза не плохой результат,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 3 мая 2016, 22:41

      Валера прав, все по делу.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 мая 2016, 18:54

      Карпин хоть как тренер еще далек, но всегда говорит прямо и часто по делу

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 3 мая 2016, 18:15

      Абсолютно верно!

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      Рейтинг: +1847

      mahan 3 мая 2016, 16:04

      Лимит вот главный враг расслабленности российских футболистов.

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      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 3 мая 2016, 15:58

      Если Судить по результатам торпедо,ты Валерий даже получать её не достоин!

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 3 мая 2016, 15:39

      У нас некоторые футбольные агенты получают по контрактам от клубов больше чем футболисты, доят футбольные клубы, в том числе и провинциальные, отсюда и многие финансовые трудности клубов. РФС надо над этим подумать, хотя не исключаю, что и они с этого что то имеют.

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 мая 2016, 15:30

      У игроков Лестера зарплата меньше , чем у игроков Зенита.

      9
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 3 мая 2016, 15:06

      Действительно

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