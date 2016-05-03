Маурисио: «Остаться в «Зените» – честь для меня, получаю удовольствие от пребывания здесь»

Полузащитник «Зенита» Маурисио подчеркнул, что не ведет переговоры о продлении контракта с петербургским клубом, но хотел бы остаться в стане сине-бело-голубых. Напомним, что соглашение с бразильцем истекает летом этого года.

«Я еще не знаю. Может быть, останусь, может быть, нет. Пока не понятно. Со мной не ведутся переговоры. Я ни с кем из «Зенита» не общался на этот счет.

У меня есть представитель, который общается вместо меня по поводу соглашений. Я сейчас хочу оставить голову в покое. Не думать о контракте и всем остальном, а только о футболе. Я хотел бы остаться в «Зените», для меня это была бы честь. Получаю удовольствие от пребывания в команде. Отличный клуб, восхитительный город. Моей семье тут все нравится», – отметил Маурисио.