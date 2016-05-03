Морган: «Никто не верил, что все зайдет так далеко»

Защитник «Лестера» Уэс Морган прокомментировал чемпионство своей команды.

«Я испытываю самые сильные эмоции за всю свою карьеру и очень горжусь тем, что я – часть этой команды. Мы усердно трудились ради этого успеха, хотя в нас никто не верил. Но вот мы стали чемпионами Англии, мы заслужили это.

Я нигде не видел такой силы духа, как в нашей команде. Мы здесь действительно братья. Это чувствовалось еще в прошлом сезоне, когда все ждали нашего вылета в Чемпионшип, но мы сражались и в итоге спаслись.

Думаю, никто не верил, что все зайдет так далеко. Время до субботы будет долгим, я не могу дождаться момента, когда подниму над головой трофей», – сказал Морган.