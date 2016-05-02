Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «Что значит «во второй лиге»? Еще посмотрим, где мы останемся»

Карпин: «Что значит «во второй лиге»? Еще посмотрим, где мы останемся»

2 мая 2016, 22:32
6

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после поражения команды в матче 34-го тура ФНЛ против «Факела» (0:2). Этот результат лишил подопечных Карпина шансов остаться в ФНЛ.

– Впечатления, как ни странно, очень хорошие. Поздравляю ребят с этой игрой. Одна команда играла, создавала моменты, другая в штрафную зашла один раз, забила гол в первом тайме. Во втором то же самое. Это футбол. Если бы мы играли всегда так, как сегодня, были бы не на том месте, где сейчас находимся.

– Чего не хватило вашим нападающим?

– Исполнительского мастерства. В том числе в эпизоде с пенальти. Если бы забили, могли бы выиграть.

– Остаететесь в Армавире во второй лиге?

– Что значит «во второй лиге»? Посмотрим еще, где мы останемся.

– Если бы нынешний состав был у вас с начала чемпионата, за какие места бы «Торпедо» боролось?

– За средние. Это средняя, хорошая, добротная команда, – сказал Карпин.

Источник: ФК «Факел»
Россия. ФНЛ Факел Армавир Карпин Валерий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1462217793
он вообще понимает что он, где он и что вообще происходит...
Ответить
vladik12
1462218980
Да, Валера, во второй. Одна из составляющих спортивного принципа - невозможность команды остаться в турнире, если по результатам она его должна покинуть. При возникновении проблем с набором участников на следующий сезон будут скрести где угодно, но вылетевшие клубы оставлять не имеют права.
Ответить
REDWHITE_
1462254233
Валера!!! Место в зеньке освобождается!!!! Давай туда!!!
Ответить
sevsor
1462254507
Тренер из него никакущий, даже в низшей лиге ничего не может)))
Ответить
XAPAKTEP_
1462887703
Феерический дол*оеб.
Ответить
Главные новости
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
1
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
4
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
4
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
20
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
3
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
3
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
8
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
Все новости
Все новости
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
12:29
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
Вчера, 11:32
14
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
1
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+