Карпин: «Что значит «во второй лиге»? Еще посмотрим, где мы останемся»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после поражения команды в матче 34-го тура ФНЛ против «Факела» (0:2). Этот результат лишил подопечных Карпина шансов остаться в ФНЛ.

– Впечатления, как ни странно, очень хорошие. Поздравляю ребят с этой игрой. Одна команда играла, создавала моменты, другая в штрафную зашла один раз, забила гол в первом тайме. Во втором то же самое. Это футбол. Если бы мы играли всегда так, как сегодня, были бы не на том месте, где сейчас находимся.

– Чего не хватило вашим нападающим?

– Исполнительского мастерства. В том числе в эпизоде с пенальти. Если бы забили, могли бы выиграть.

– Остаететесь в Армавире во второй лиге?

– Что значит «во второй лиге»? Посмотрим еще, где мы останемся.

– Если бы нынешний состав был у вас с начала чемпионата, за какие места бы «Торпедо» боролось?

– За средние. Это средняя, хорошая, добротная команда, – сказал Карпин.